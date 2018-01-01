Фенербахче обновил предложение по Коноплянке

Евгений может сменить клубную прописку уже в ближайшее время.

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка может перейти в Фенербахче. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, Фенербахче предложил за украинца три миллиона евро. Сообщается, что руководство немецкого клуба готово отпустить 29-летнего хавбека.

Напомним, в минувшем сезоне Евгений сыграл лишь в 21 матче за "горняков", отметившись 1 голом и 2 ассистами.

В данный момент украинец все еще находится в отпуске.

Ранее сообщалось, что Коноплянка не явился на предсезонную тренировку Шальке.