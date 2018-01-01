Левандовски подпишет новый долгосрочный контракт с Баварией

Польский футболист еще четыре года проведет в Мюнхене.

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски в ближайшее время не покинет команду.

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Как сообщает Sky Sport Germany, 30-летний поляк в шаге от продления контракта с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2023-го года.

Отмечается, что сделка уже согласована, однако официально не оформлена из-за того, что Левандовски находится в отпуске.

В минувшем сезоне Роберт отыграл 33 матча в Бундеслиге, в которых забил 22 гола.

Ранее сообщалось, что Бавария рассчитывает приобрести полузащитника Барселоны Усмана Дембеле.