Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Коноплянка пропустил первую межсезонную тренировку Шальке

Комментариев: 0
Украинец не приступил к подготовке к новому сезону вместе с Шальке.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
schalke04.de

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка отсутствовал на первой предсезонной подготовке немецкого клуба.

Читай также: Руководство Шальке готово отпустить Коноплянку бесплатно

По информации Ruhrnachrichten, 29-летний хавбек находится в поисках нового клуба и в данный момент занимается переговорами. 

Отметим, что спортивный директор Шальке ранее заявил, что украинцу необходимо искать себе другое место работы.

Ранее сообщалось, что Евгений Коноплянка согласовал условия контракта с турецким Фенербахче.

Поделись:
Теги: Евгений Коноплянка, Шальке, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь