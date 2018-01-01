Коноплянка пропустил первую межсезонную тренировку Шальке

Украинец не приступил к подготовке к новому сезону вместе с Шальке.

Евгений Коноплянка schalke04.de

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка отсутствовал на первой предсезонной подготовке немецкого клуба. Читай также: Руководство Шальке готово отпустить Коноплянку бесплатно По информации Ruhrnachrichten, 29-летний хавбек находится в поисках нового клуба и в данный момент занимается переговорами. Отметим, что спортивный директор Шальке ранее заявил, что украинцу необходимо искать себе другое место работы. Ранее сообщалось, что Евгений Коноплянка согласовал условия контракта с турецким Фенербахче.

Горемыкина Екатерина