Коноплянка пропустил первую межсезонную тренировку Шальке
Украинец не приступил к подготовке к новому сезону вместе с Шальке.
Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка отсутствовал на первой предсезонной подготовке немецкого клуба.
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По информации Ruhrnachrichten, 29-летний хавбек находится в поисках нового клуба и в данный момент занимается переговорами.
Отметим, что спортивный директор Шальке ранее заявил, что украинцу необходимо искать себе другое место работы.
Ранее сообщалось, что Евгений Коноплянка согласовал условия контракта с турецким Фенербахче.
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