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Бавария интересуется услугами Дембеле

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Француз может переехать в чемпионат Германии.
Усман Дембеле
Усман Дембеле
Getty Images

Мюнхенская Бавария интересуется полузащитником Барселоны Усманом Дембеле, сообщает France Football.

Отмечается, что француз является приоритетной целью мюнхенцев после того, как им не удалось договориться о трансфере вингера Манчестер Сити Лероя Сане.

Издание утверждает, что спортивный директор чемпиона Германии Хасан Салихамиджич уже провел переговоры с представителями Дембеле насчет возможного трансфера, хотя конкретного предложения пока не было.

Не исключено, что немецкий клуб ожидает перехода в стан каталонцев Антуана Гризманна или Неймара, и, таким образом, возможного снижения цены на Дембеле.

В сезоне-2018/19 Дембеле принял участие в 42 матчах Барселоны во всех турнирах, где забил 14 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее имя Дембеле связывали с Ливерпулем и ПСЖ.

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Теги: футбол, Усман Дембеле, Бавария, Барселона
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