Француз может переехать в чемпионат Германии.

Мюнхенская Бавария интересуется полузащитником Барселоны Усманом Дембеле, сообщает France Football.

Отмечается, что француз является приоритетной целью мюнхенцев после того, как им не удалось договориться о трансфере вингера Манчестер Сити Лероя Сане.

Издание утверждает, что спортивный директор чемпиона Германии Хасан Салихамиджич уже провел переговоры с представителями Дембеле насчет возможного трансфера, хотя конкретного предложения пока не было.

Не исключено, что немецкий клуб ожидает перехода в стан каталонцев Антуана Гризманна или Неймара, и, таким образом, возможного снижения цены на Дембеле.

В сезоне-2018/19 Дембеле принял участие в 42 матчах Барселоны во всех турнирах, где забил 14 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее имя Дембеле связывали с Ливерпулем и ПСЖ.