Болельщики отметили нападающего команды.

Форвард Баварии Серж Гнабри стал лучшим игроком команды по версии болельщиков, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Отмечается, что 23-летний немец ивуарийского происхождения получил 27,9%, опередив Джошуа Киммиха (25,6%) и Роберта Левандовски (11,6%).

В сезоне-2018/19 Гнабри провел 42 матча за Баварию во всех турнирах, отметился 13 голами и 9 результативными передачами. Он помог мюнхенцам выиграть чемпионат и Кубок Германии. Этот сезон стал для него дебютным в составе Баварии.