Гнабри - лучший игрок сезона в Баварии
Болельщики отметили нападающего команды.
Форвард Баварии Серж Гнабри стал лучшим игроком команды по версии болельщиков, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.
Eure Nummer 1⃣! Ihr habt @SergeGnabry zum #FCBayern-Spieler der Saison gewählt! 💥👏#FCBayernTVLive #MiaSanMia pic.twitter.com/f6jC3n1no2— FC Bayern München (@FCBayern) 21 июня 2019 г.
Отмечается, что 23-летний немец ивуарийского происхождения получил 27,9%, опередив Джошуа Киммиха (25,6%) и Роберта Левандовски (11,6%).
В сезоне-2018/19 Гнабри провел 42 матча за Баварию во всех турнирах, отметился 13 голами и 9 результативными передачами. Он помог мюнхенцам выиграть чемпионат и Кубок Германии. Этот сезон стал для него дебютным в составе Баварии.
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