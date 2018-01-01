Шальке готов снизить цену на Коноплянку
Немецкий клуб ведет переговоры с Фенербахче о трансфере украинского футболиста.
Шальке ведет переговоры с Фенербахче по трансферу полузащитника Евгения Коноплянки.
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Изначально немцы хотели получить 5 миллионов евро за футболиста, однако турки готовы были предложить лишь 3 миллиона. Как стало известно Superhaber, Шальке готов снизить цену до 4 миллионов, чтобы договориться о продаже игрока.
На данный момент в Германии находится спортивный директор Фенербахче Дамьен Комолли, который ведет переговоры о трансфере Коноплянки.
Ранее сообщалось, что главный тренер Фенербахче против трансфера Евгения Коноплянки.
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