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Боруссия Д подписала новый контракт с главным тренером

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Люсьен Фавр останется в дортмундском клубе до лета 2021-го года.
Люсьен Фавр
Люсьен Фавр
Getty Images

Дортмундская Боруссия объявила о подписании нового контракта с главным тренером команды Люсьеном Фавром. Соглашение с 61-летним специалистом рассчитано до июня 2021-го года.

"Я с нетерпением жду продолжения нашего конструктивного и успешного сотрудничества с командой", - приводит слова Фавра пресс-служба "шмелей".

Напомним, швейцарский специалист возглавил немецкий клуб перед стартом прошлого сезона. Под его руководством дортмундская Боруссия финишировала на втором месте в Бундеслиге, уступив Баварии.

Ранее сообщалось, что дортмундская Боруссия взорвала трансферный рынок, подписав Юлиана Брандта и Нико Шульца.

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Теги: Боруссия Дортмунд, Люсьен Фавр, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, вне игры, контракт
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