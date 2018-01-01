Боруссия Д подписала новый контракт с главным тренером

Люсьен Фавр останется в дортмундском клубе до лета 2021-го года.

Дортмундская Боруссия объявила о подписании нового контракта с главным тренером команды Люсьеном Фавром. Соглашение с 61-летним специалистом рассчитано до июня 2021-го года.

"Я с нетерпением жду продолжения нашего конструктивного и успешного сотрудничества с командой", - приводит слова Фавра пресс-служба "шмелей".

Напомним, швейцарский специалист возглавил немецкий клуб перед стартом прошлого сезона. Под его руководством дортмундская Боруссия финишировала на втором месте в Бундеслиге, уступив Баварии.

Ранее сообщалось, что дортмундская Боруссия взорвала трансферный рынок, подписав Юлиана Брандта и Нико Шульца.