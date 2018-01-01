Боруссия Д подписала новый контракт с главным тренером
Люсьен Фавр останется в дортмундском клубе до лета 2021-го года.
Дортмундская Боруссия объявила о подписании нового контракта с главным тренером команды Люсьеном Фавром. Соглашение с 61-летним специалистом рассчитано до июня 2021-го года.
"Я с нетерпением жду продолжения нашего конструктивного и успешного сотрудничества с командой", - приводит слова Фавра пресс-служба "шмелей".
Favre 2021 📝 pic.twitter.com/VeEDVVZOmr— Borussia Dortmund (@BlackYellow) 18 июня 2019 г.
Напомним, швейцарский специалист возглавил немецкий клуб перед стартом прошлого сезона. Под его руководством дортмундская Боруссия финишировала на втором месте в Бундеслиге, уступив Баварии.
Ранее сообщалось, что дортмундская Боруссия взорвала трансферный рынок, подписав Юлиана Брандта и Нико Шульца.
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