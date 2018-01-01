Шальке определился с кандидатурой на замену Коноплянки - СМИ

Немецкий клуб нашел футболиста на место Евгения Коноплянки.

Немецкий Шальке в летнее трансферное окно собирается продать украинца Евгения Коноплянку и уже определился с кандидатурой на его замену.

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Как сообщает издание Bild, руководство клуба обратило свое внимание на 24-летнего бельгийского полузащитника Фортуны Бенито Рамана. Ожидается, что футболист с легкостью заменит украинца и без проблем вольется в игровой стиль команды.

Отметим, что в услугах украинца заинтересован турецкий Фенербахче, однако на данный момент клубы не могут прийти к согласию по поводу суммы трансфера. Сам Евгений согласился на трансфер в турецкий клуб.

Ранее сообщалось, что игрок Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка попал в команду недели FIFA 19.