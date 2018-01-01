Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бавария хочет арендовать у Реала Бэйла

Комментариев: 0
Мюнхенский клуб готов заключить с Реалом арендное соглашение сроком на один год.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Бавария в летнее трансферное окно хочет усилить команду полузащитником Реала Гаретом Бэйлом.

Читай также: МЮ отказался обсуждать с Реалом трансфер Бэйла

По информации The Sun, мюнхенский клуб хочет взять хавбека в аренду на один год, однако об опции выкупа речи пока не идет. В трансфере футболиста заинтересован главный тренер команды Нико Ковач, который видит в нем идеальную замену Арьену Роббену и Франку Рибери.

Отметим, что в услугах валлийца были также заинтересованы Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед, однако английские клубы были не готовы выплачивать футболисту оклад в размере 350 тысяч евро в неделю.

Ранее сообщалось, что полузащитник Хамес Родригес покинул мюнхенскую Баварию.

Поделись:
Теги: Бавария, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, Гарет Бэйл, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, аренда, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь