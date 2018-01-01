Бавария хочет арендовать у Реала Бэйла

Мюнхенский клуб готов заключить с Реалом арендное соглашение сроком на один год.

Бавария в летнее трансферное окно хочет усилить команду полузащитником Реала Гаретом Бэйлом.

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По информации The Sun, мюнхенский клуб хочет взять хавбека в аренду на один год, однако об опции выкупа речи пока не идет. В трансфере футболиста заинтересован главный тренер команды Нико Ковач, который видит в нем идеальную замену Арьену Роббену и Франку Рибери.

Отметим, что в услугах валлийца были также заинтересованы Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед, однако английские клубы были не готовы выплачивать футболисту оклад в размере 350 тысяч евро в неделю.

Ранее сообщалось, что полузащитник Хамес Родригес покинул мюнхенскую Баварию.