Мюнхенский клуб решил не выкупать у мадридского Реала контракт полузащитника.

Полузащитник Баварии Хамес Родригес, выступающий в Мюнхене на правах аренды, покинул клуб.

Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, Бавария приняла решение не выкупать у мадридского Реала, которому принадлежат права на футболиста, его контракт.

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"Огромное спасибо клубу и болельщикам, которые меня поддерживали. У меня было два незабываемых года в Мюнхене, мне было здесь хорошо. Желаю Баварии успехов в будущем", - прокомментировал свой уход Родригес.

В минувшем сезоне 27-летний игрок провел 28 поединков в футболке "красных", забив 7 голов и совершив 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду пытается уговорить Хамеса Родригеса стать игроком Ювентуса.

Отмечалось, что в услугах футболиста заинтересован Наполи.