Хенесс считает маловероятным переход немца в мюнхенский клуб.

Президент Баварии Ули Хенесс прокомментировал возможный переход полузащитника Манчестер Сити Лероя Сане.

"Вряд ли этот трансфер произойдет. Все дело в сумме покупки, она нереальная. Манчестер Сити потребовал безумные деньги", - приводит слова Хенесса Kicker.

Напомним, в сезоне 2018/19 Лерой Сане провел за Манчестер Сити 47 матчей, забил 16 мячей и отдал 18 результативных передач. Контракт 23-летнего немца с клубом рассчитан до 2021 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола готов отпустить Лероя в Баварию.