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Президент Баварии: Ман Сити попросил безумные деньги за Сане

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Хенесс считает маловероятным переход немца в мюнхенский клуб.
Ули Хенесс
Ули Хенесс
Getty Images

Президент Баварии Ули Хенесс прокомментировал возможный переход полузащитника Манчестер Сити Лероя Сане.

"Вряд ли этот трансфер произойдет. Все дело в сумме покупки, она нереальная. Манчестер Сити потребовал безумные деньги", - приводит слова Хенесса Kicker.

Напомним, в сезоне 2018/19 Лерой Сане провел за Манчестер Сити 47 матчей, забил 16 мячей и отдал 18 результативных передач. Контракт 23-летнего немца с клубом рассчитан до 2021 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола готов отпустить Лероя в Баварию.

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Теги: Лерой Сане, Ули Хенесс, Бавария, Манчестер Сити
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