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Роналду лично пообщался с Хамесом, чтобы убедить перейти в Ювентус

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Футбольное будущее Хамеса Родригеса пока находится под вопросом.
Роналду лично пообщался с Хамесом, чтобы убедить перейти в Ювентус

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду лично пообщался с полузащитником Баварии Хамесом Родригесом, чтобы этой зимой он переехал в Турин. По информации SportBild, футболисты созвонились по Facetime.

Результат разговора неизвестны, как впрочем, остается под вопросом само будущее Хамеса. Причем он его желания зависит мало что.

Контракт Хамеса принадлежит Реалу, но игрок прошлый сезон провел в аренде в Баварии, где главный тренер Нико Ковач остался недоволен игроком, поэтому, вероятно, игрок вернется в Реал.

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Теги: Хамес Родригес, Ювентус, Бавария, Реал
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