Хенесс дал понять, что его клуб не рассчитывает на 30-летнего футболиста.

Президент мюнхенской Баварии Ули Хенесс заявил, что его клуб больше не заинтересован в услугах центрального защитника Жерома Боатенга.

Футбольный функционер считает, что 30-летнему немцу нужно заняться поисками новой команды в летнее трансферное окно.

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“Боатенгу нужен новый вызов. Кажется, ему нет больше места в нашем клубе. Как друг, я бы советовал Жерому уйти из клуб“, - приводит слова Хенесса Sky Sports.

Отметим, Боатенг защищает цвета Баварии с 2011 года. В сезоне-2018/2019 опытный защитник сыграл 20 матчей в немецком первенстве, в которых сделал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Ювентус заинтересован в покупке Боатенга.