Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Кроос анонсировал выход фильма о себе

Комментариев: 0
Картина выйдет в прокат этим летом.
Тони Кроос
Тони Кроос
Getty Images

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос сообщил о скором выходе фильма о себе. Также футболист показал постер к новой картине.

"Совсем скоро! Очень рад представить вам постер моего фильма под названием "Кроос", который выйдет в Германии 4 июля. Мне очень нравится! А вам?", - написал Тони в своем Twitter.

В сезоне-2018/2019 футболист принял участие в 28 матчах, отметившись 4 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Кроос продлил контракт с мадридским Реалом.

Поделись:
Теги: Тони Кроос, футбол, Реал Мадрид, Германия
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь