Картина выйдет в прокат этим летом.

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос сообщил о скором выходе фильма о себе. Также футболист показал постер к новой картине.

"Совсем скоро! Очень рад представить вам постер моего фильма под названием "Кроос", который выйдет в Германии 4 июля. Мне очень нравится! А вам?", - написал Тони в своем Twitter.

Coming sooooooon‼️‼️‼️ Very excited to present you the cover of my movie KROOS which will be released in Germany on July 4th! Love it! You too? pic.twitter.com/xdEv7pEVhV — Toni Kroos (@ToniKroos) 25 мая 2019 г.

В сезоне-2018/2019 футболист принял участие в 28 матчах, отметившись 4 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Кроос продлил контракт с мадридским Реалом.