В финальном матче мюнхенцы разгромили Лейпциг.

Мюнхенская Бавария добыла Кубок Германии, в финальном матче в Берлине разгромив Лейпциг со счетом 3:0.

Для Баварии это 19-я победа в Кубке Германии и первая с 2016 года.

РБ Лейпциг — Бавария 0:3

Голы: Левандовски, 29, 85, Коман, 78



РБ Лейпциг: Гулаши — Клостерманн, Орбан (Упамекано, 70), Конате (Хайдара, 82), Халстенберг — Адамс (Лаймер, 65), Кампль, Форсберг, Сабитцер — Вернер, Поульсен.



Бавария: Нойер — Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба — Алькантара, Мартинес (Толиссо, 65) — Коман (Рибери, 87), Мюллер, Гнабри (Роббен, 73) — Левандовски.



Предупреждения: Упамекано — Левандовски