Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бавария выиграла Кубок Германии

Комментариев: 0
В финальном матче мюнхенцы разгромили Лейпциг.
Бавария выиграла Кубок Германии

Мюнхенская Бавария добыла Кубок Германии, в финальном матче в Берлине разгромив Лейпциг со счетом 3:0.

Для Баварии это 19-я победа в Кубке Германии и первая с 2016 года. 

РБ Лейпциг — Бавария 0:3
Голы: Левандовски, 29, 85, Коман, 78

РБ Лейпциг: Гулаши — Клостерманн, Орбан (Упамекано, 70), Конате (Хайдара, 82), Халстенберг — Адамс (Лаймер, 65), Кампль, Форсберг, Сабитцер — Вернер, Поульсен.

Бавария: Нойер — Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба — Алькантара, Мартинес (Толиссо, 65) — Коман (Рибери, 87), Мюллер, Гнабри (Роббен, 73) — Левандовски.

Предупреждения: Упамекано — Левандовски

Поделись:
Теги: Бавария, Кубок Германии, Лейпциг
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь