Мюнхенский клуб ведет переговоры с боссами "горожан".

Руководство мюнхенской Баварии всерьез задумалось о подписании вингера Манчестер Сити Лероя Сане. Об этом сообщает авторитетное издание The Guardian.

По информации источника, “красные“ сделали свое первое предложение по трансферу 23-летнего немца в размере 70 миллионов фунтов (около 75 миллионов евро), однако Сане оценивается в 100 миллионов евро.

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Устроило ли данное предложение “горожан“ - пока не сообщается, однако боссы Ман Сити могут согласиться, поскольку Сане недоволен отсутствием регулярного места в основном составе и отклонил ряд предложений по продлению контракта с "горожанами".

В текущем сезоне Сане сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал 18 результативных передач.

Ранее президент Баварии Ули Хенесс подтвердил, что его клуб заинтересован в покупке Сане.