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Президент Баварии подтвердил интерес к игроку Ман Сити

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Ули Хенесс заявил, что мюнхенцы ведут переговоры с "горожанами".
Лерой Сане
Лерой Сане
Getty Images

Президент мюнхенской Баварии Ули Хенесс подтвердил факт того, что его клуб заинтересован в покупке вингера Манчестер Сити Лероя Сане.

Также 67-летний немец заявил, что Бавария ведет переговоры с "горожанами" о трансфере футболиста.

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"Сане? Мы работаем в этом направлении", - приводит слова Хенесса крупнейшая газета Германии Süddeutsche Zeitung.

Отметим, что Сане недоволен отсутствием регулярного места в основном составе и отклонил ряд предложений по продлению контракта с Ман Сити.

В текущем сезоне Сане сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал 18 результативных передач.

Ранее сообщалось, что заменить Роббена в Баварии может Лерой Сане. Наставник Сити Гвардиола не будет препятствовать переходу 23-летнего вингера в немецкий клуб.

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Теги: Лерой Сане, Бавария, Манчестер Сити, Бундеслига, АПЛ, футбол
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