Президент Баварии подтвердил интерес к игроку Ман Сити
Президент мюнхенской Баварии Ули Хенесс подтвердил факт того, что его клуб заинтересован в покупке вингера Манчестер Сити Лероя Сане.
Также 67-летний немец заявил, что Бавария ведет переговоры с "горожанами" о трансфере футболиста.
Читай также: Роббен может пополнить ряды бывшего чемпиона АПЛ
"Сане? Мы работаем в этом направлении", - приводит слова Хенесса крупнейшая газета Германии Süddeutsche Zeitung.
Отметим, что Сане недоволен отсутствием регулярного места в основном составе и отклонил ряд предложений по продлению контракта с Ман Сити.
В текущем сезоне Сане сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал 18 результативных передач.
Ранее сообщалось, что заменить Роббена в Баварии может Лерой Сане. Наставник Сити Гвардиола не будет препятствовать переходу 23-летнего вингера в немецкий клуб.
Полная версия правил