"Шмели" объявили о покупке Юлиана Брандта и Нико Шульца.

Дортмундская Боруссия в последние часы взрывает трансферный рынок. Руководство "шмелей" объявило о подписании еще двух новых футболистов.

Полузащитник сборной Германии Юлиан Брандт перешел в стан Борусии Д из Байера. Сообщается, что боссы "шмелей" активировали пункт об отступных футболиста в размере 25 миллионов евро. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2024 года.

🤝 Borussia Dortmund verpflichtet Julian Brandt!



🔥 #WirHabenBRANDT - Der 23-jährige Nationalspieler unterschreibt bis 2024 beim BVB!



Alle Infos 👉 https://t.co/BcoCIp8Syo pic.twitter.com/QowNKpHooe — Borussia Dortmund (@BVB) 22 мая 2019 г.

Также, стан дортмундского клуба пополнил немецкий защитник Нико Шульц, который решил покинуть Хоффенхайм и подписать соглашение с новым клубом до лета 2024 года. По информации Transfermarkt, 26-летний футболист обошелся боссам "шмелей" в более чем 25 миллионов евро.

Напомним, ранее Торган Азар стал игроком Боруссии Дортмунд.