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Боруссия Д взрывает трансферный рынок: Новые топовые подписания немецкого клуба

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"Шмели" объявили о покупке Юлиана Брандта и Нико Шульца.
Юлиан Брандт
Юлиан Брандт
Getty Images

Дортмундская Боруссия в последние часы взрывает трансферный рынок. Руководство "шмелей" объявило о подписании еще двух новых футболистов. 

Полузащитник сборной Германии Юлиан Брандт перешел в стан Борусии Д из Байера. Сообщается, что боссы "шмелей" активировали пункт об отступных футболиста в размере 25 миллионов евро. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2024 года.

Также, стан дортмундского клуба пополнил немецкий защитник Нико Шульц, который решил покинуть Хоффенхайм и подписать соглашение с новым клубом до лета 2024 года. По информации Transfermarkt, 26-летний футболист обошелся боссам "шмелей" в более чем 25 миллионов евро.

Напомним, ранее Торган Азар стал игроком Боруссии Дортмунд.

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Теги: Боруссия Дортмунд, Юлиан Брандт, Нико Шульц, трансфер, футбол, Бундеслига
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