Боруссия Д взрывает трансферный рынок: Новые топовые подписания немецкого клуба
Дортмундская Боруссия в последние часы взрывает трансферный рынок. Руководство "шмелей" объявило о подписании еще двух новых футболистов.
Полузащитник сборной Германии Юлиан Брандт перешел в стан Борусии Д из Байера. Сообщается, что боссы "шмелей" активировали пункт об отступных футболиста в размере 25 миллионов евро. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2024 года.
🤝 Borussia Dortmund verpflichtet Julian Brandt!— Borussia Dortmund (@BVB) 22 мая 2019 г.
🔥 #WirHabenBRANDT - Der 23-jährige Nationalspieler unterschreibt bis 2024 beim BVB!
Alle Infos 👉 https://t.co/BcoCIp8Syo pic.twitter.com/QowNKpHooe
Также, стан дортмундского клуба пополнил немецкий защитник Нико Шульц, который решил покинуть Хоффенхайм и подписать соглашение с новым клубом до лета 2024 года. По информации Transfermarkt, 26-летний футболист обошелся боссам "шмелей" в более чем 25 миллионов евро.
🤝 Borussia Dortmund verpflichtet Nico Schulz von der @tsghoffenheim! Der 26-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2024! #SCHUUULZ— Borussia Dortmund (@BVB) 21 мая 2019 г.
Alle Infos 👉 https://t.co/fvcansetsU pic.twitter.com/Iq88ZmHlsO
Напомним, ранее Торган Азар стал игроком Боруссии Дортмунд.
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