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Официально: Торган Азар стал игроком Боруссии Дортмунд

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Бельгийский плеймейкер перешел в стан традиционного соперника.
Торган Азар
Торган Азар
Getty Images

Полузащитник сборной Бельгии, а также родной брат Эдена Азара, Торган Азар стал игроком дортмундской Боруссии. Об этом сообщает официальный сайт “шмелей“.

По информации Transfermarkt, 26-летний плеймейкер покинул менхенгладбахскую Боруссию за 25 миллионов евро, подписав контракт с Дортмундом до лета 2024 года.

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“Я благодарен всем за пять прекрасных лет в Менхенгладбахе и за приятные воспоминания. Сейчас идеальный момент для того, чтобы сделать следующий шаг в карьере. Я горжусь тем, что буду играть за Дортмунд. Это топ-клуб с невероятными фанатами“, – прокомментировал свой уход Торган.

В прошлом сезоне Азар сыграл 33 матча в Бундеслиге, в которых забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Пулишич был официально представлен в качестве игрока Челси.

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Теги: Торган Азар, Боруссия Дортмунд, Бундеслига, Боруссия Менхенгладбах, футбол, трансфер
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