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Гетце: Когда я плохо работал на тренировках, Клопп начинал грозно кричать

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Немец отметил, что его бывший тренер очень серьезно относился к физическим занятиям.
Марио Гетце
Марио Гетце
Getty Images

Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце рассказал о тренировках под руководством своего бывшего тренера Юргена Клоппа.

“Тренировки для Клоппа - очень серьезный момент рабочего процесса. Когда мне было 17 или 18 лет, и не выкладывался на занятиях на все 100%, то он становился очень грозным, моментами даже пугающим. Он подбегал и начинал кричать на меня. 

Я не могу точно перевести с немецкого, что он говорил, но не размыкая зубов, он кричал что-то вроде: “В твоих действиях мало страсти. Ты должен оставлять на поле всего себя! Черт побери, действуйте!“, - цитирует слова Гетце Goal.com.

Ранее Гетце признался, что они с Клоппом рассматривали его переход в Ливерпуль.

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Теги: футбол, Марио Гетце, Боруссия Дортмунд, Юрген Клопп
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Источник: goal.com

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