Немец отметил, что его бывший тренер очень серьезно относился к физическим занятиям.

Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце рассказал о тренировках под руководством своего бывшего тренера Юргена Клоппа.



“Тренировки для Клоппа - очень серьезный момент рабочего процесса. Когда мне было 17 или 18 лет, и не выкладывался на занятиях на все 100%, то он становился очень грозным, моментами даже пугающим. Он подбегал и начинал кричать на меня.



Я не могу точно перевести с немецкого, что он говорил, но не размыкая зубов, он кричал что-то вроде: “В твоих действиях мало страсти. Ты должен оставлять на поле всего себя! Черт побери, действуйте!“, - цитирует слова Гетце Goal.com.

Ранее Гетце признался, что они с Клоппом рассматривали его переход в Ливерпуль.