Бавария выиграла Бундеслигу в седьмой раз подряд
В рамках завершающего 34-го тура чемпионата Германии мюнхенская Бавария на Альянц-Арене разгромила франкфуртский Айнтрахт и выиграла Бундеслигу сезона-2018/19.
За мюнхенцев в чемпионском матче забили полузащитники Кингсли Коман, Ренату Саншеш, Франк Рибери и Арьен Роббен, а также фулбек Давид Алаба. У гостей же отличился форвард Себастьян Аллер.
Таким образом, Бавария заработала 78 очков и заняла первое место в турнирной таблице, а “орлы“ с 54 очками в активе остались на 7-й строчке.
Отметим, что для “ФК Голливуда“ это седьмой титул чемпиона подряд и двадцать девятый за всю историю.
Бавария — Айнтрахт Ф 5:1
Голы: Коман, 4, Алаба, 53, Санчеш, 58, Рибери, 72, Роббен, 78 — Алле, 50
Бавария: Ульрайх — Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба — Алькантара, Горецка (Санчеш, 38) — Гнабри (Роббен, 67), Мюллер, Коман (Рибери, 61) — Левандовски.
Айнтрахт Ф: Трапп — Абрахам, Хасебе, Хинтеррегер — Да Коста, Фернандес, де Гузман (Алле, 46), Костич — Гачинович — Йович, Ребич (Торро, 65).
Предупреждения: Алькантара, Рибери — Хинтеррегер, Хасебе.
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