Арьен Роббен и Франк Рибери забили в последнем матче чемпионата Германии.

Арьен Роббен и Франк Рибери забили в последнем матче чемпионата Германии. Getty Images

В рамках завершающего 34-го тура чемпионата Германии мюнхенская Бавария на Альянц-Арене разгромила франкфуртский Айнтрахт и выиграла Бундеслигу сезона-2018/19.

За мюнхенцев в чемпионском матче забили полузащитники Кингсли Коман, Ренату Саншеш, Франк Рибери и Арьен Роббен, а также фулбек Давид Алаба. У гостей же отличился форвард Себастьян Аллер.

Таким образом, Бавария заработала 78 очков и заняла первое место в турнирной таблице, а “орлы“ с 54 очками в активе остались на 7-й строчке.

Отметим, что для “ФК Голливуда“ это седьмой титул чемпиона подряд и двадцать девятый за всю историю.

Бавария — Айнтрахт Ф 5:1

Голы: Коман, 4, Алаба, 53, Санчеш, 58, Рибери, 72, Роббен, 78 — Алле, 50



Бавария: Ульрайх — Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба — Алькантара, Горецка (Санчеш, 38) — Гнабри (Роббен, 67), Мюллер, Коман (Рибери, 61) — Левандовски.



Айнтрахт Ф: Трапп — Абрахам, Хасебе, Хинтеррегер — Да Коста, Фернандес, де Гузман (Алле, 46), Костич — Гачинович — Йович, Ребич (Торро, 65).



Предупреждения: Алькантара, Рибери — Хинтеррегер, Хасебе.