Колумбиец признался, что он не уверен в своем будущем.

Полузащитник Реала Хамес Родригес, который ныне выступает за Баварию на правах аренды, прокомментировал слухи о своем будущем.

“Реал и Бавария будут говорить о моем будущем, но сейчас никто не знает, что произойдет. Мои мнение о будущем в Баварии? Я очень счастлив находиться в этом клубе, чувствую себя хорошо. Нико Ковач - прекрасный тренер, и я хотел бы выиграть с ним много трофеев“, - приводит слова колумбийского футболиста Marca.

В последнем матче Бундеслиги Бавария разгромила Майнц (6:0), а Хамес забил три мяча.

Отметим, что он первым колумбийцем, который сделал хет-трик в чемпионате Германии.

В этом сезоне на счету Хамеса 23 матча за Баварию, в которых он забил семь мячей и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Реал определился с ценой, за которую готов продать Хамеса Родригеса.