Хамес: Я счастлив находиться в Баварии
Полузащитник Реала Хамес Родригес, который ныне выступает за Баварию на правах аренды, прокомментировал слухи о своем будущем.
“Реал и Бавария будут говорить о моем будущем, но сейчас никто не знает, что произойдет. Мои мнение о будущем в Баварии? Я очень счастлив находиться в этом клубе, чувствую себя хорошо. Нико Ковач - прекрасный тренер, и я хотел бы выиграть с ним много трофеев“, - приводит слова колумбийского футболиста Marca.
В последнем матче Бундеслиги Бавария разгромила Майнц (6:0), а Хамес забил три мяча.
Отметим, что он первым колумбийцем, который сделал хет-трик в чемпионате Германии.
В этом сезоне на счету Хамеса 23 матча за Баварию, в которых он забил семь мячей и отдал пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что Реал определился с ценой, за которую готов продать Хамеса Родригеса.
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