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Хамес: Я счастлив находиться в Баварии

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Колумбиец признался, что он не уверен в своем будущем.
Хамес Родригес
Хамес Родригес
Getty Images

Полузащитник Реала Хамес Родригес, который ныне выступает за Баварию на правах аренды, прокомментировал слухи о своем будущем.

“Реал и Бавария будут говорить о моем будущем, но сейчас никто не знает, что произойдет. Мои мнение о будущем в Баварии? Я очень счастлив находиться в этом клубе, чувствую себя хорошо. Нико Ковач - прекрасный тренер, и я хотел бы выиграть с ним много трофеев“, - приводит слова колумбийского футболиста Marca.

В последнем матче Бундеслиги Бавария разгромила Майнц (6:0), а Хамес забил три мяча.

Отметим, что он первым колумбийцем, который сделал хет-трик в чемпионате Германии.

В этом сезоне на счету Хамеса 23 матча за Баварию, в которых он забил семь мячей и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Реал определился с ценой, за которую готов продать Хамеса Родригеса.

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Теги: футбол, Хамес Родригес, Бавария, Реал
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Источник: www.marca.com

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