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Команда Коноплянки узнала имя нового главного тренера

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Хуб Стевенс будет возглавлять Шальке до конца сезона.
Хуб Стевенс
Хуб Стевенс
Getty Images

Хуб Стевенс назначен новым главным тренером Шальке до конца текущего сезона.

Голландский специалист сменил на этом посту Доменика Тедеско, которого уволили после поражения в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов от Манчестер Сити (0:7).

65-летний Стевенс уже дважды работал в гельзенкирхенском клубе (с 1996 по 2002 и с 2011 по 2012 гг.).

После 25 туров Шальке идет на 14 месте в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 23 очка.

Ранее сообщалось, что Шальке избавится от Евгения Коноплянки в летнее трансферное окно, и уже выставил ценник на украинца.

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Теги: футбол, Шальке, Хуб Стевенс
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Источник: schalke04.de

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