Польский футболист не думает о переходе в другой клуб.

Форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски рассказал о своих планах на будущее.

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“У меня меня все хорошо, и я всем доволен в команде. Я могу играть на самом высоком уровне еще 5-7 лет точно. Я уже довольно давно играю в Баварии, а это один из самых великих клубов в мире.

Если вы выступаете за такой клуб, то у вас не так уж и немного вариантов для трансфера. Я полностью сосредоточен на этом сезоне, и на своем будущем в Мюнхене.

Бавария остается одной из четырех сильнейших команд в Европе, поэтому я не думаю о другом“, - цитирует поляка Welt am Sonntag.

В этом сезоне Левандовски провел за Баварию 24 игры, в которых забил 17 мячей и отдал девять голевых передач.