Функционер восхищается игрой колумбийского хавбека.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге заявил, что полузащитник команды Хамес Родригес будет игроком мюнхенского клуба в следующем сезоне. Напомним, права на игрока принадлежат Реалу, но Бавария может выкупить колумбийца за 42 млн евро.

"Я хочу, чтобы в следующем сезоне Хамес по-прежнему был в Баварии. Я восхищаюсь его игрой. Хамес - отличный футболист, я остаюсь его большим фанатом. С уверенностью могу сказать, что у главного тренера Нико Ковача такое же мнение. У нас есть время до 15 июня, чтобы активировать опцию выкупа", - приводит слова Румменигге Goal.com.

В текущем сезоне Хамес сыграл 11 матчей за Баварию, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что колумбиец намекнул на свое возвращение в Реал.