Немецкий клуб определился с ценой, за которую готов продать украинского футболиста.

Недавно стало известно, что Шальке планирует массовую чистку состава и одним из игроков, который покинет команду, будет украинец Евгений Коноплянка.

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По информации Bild, немецкий клуб определился с ценой, за которую готов расстаться с футболистом. Сумма трансфера 29-летнего футболиста может составить порядка 3-5 миллионов евро.

На эту сумму влияют такие факторы, как зарплата футболиста, которая составляет 4,5 миллиона евро в год, а также срок действия контракта, который истекает летом 2020-го года.

Напомним, в текущем сезоне Коноплянка отыграл 14 матчей за Шальке, в которых отметился двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Евгений Коноплянка попал в состав сборной Украины.