В клубе считают, что главный тренер Бундестим выбрал не самый подходящий момент для оглашения такой информации.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич прокомментировали решение главного тренера сборной Германии Йоахима Лева больше не вызывать в состав сборной Германии Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса.

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"Главный тренер сборной Германии принял решение больше не включать Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса в состав национальной сборной. Как правило, мы не комментируем решения главного тренера сборной Германии, так как формирование состава сборной является исключительно ответственностью Йоахима Лева, но мы считаем, что момент для озвучивания решения относительно наших футболистов выбран не самый лучший.

Последний матч сборная Германии провела 19 ноября 2018 года. Нас смущает, что общественность и наши игроки были проинформированы об этом решении только теперь, перед матчем с Вольфсбургом и ответным, важнейшим, матчем Лиги чемпионов с Ливерпулем.

Нас еще больше удивляет тот факт, что это произошло в рамках неожиданного визита Йоахима Лева и Оливера Бирхоффа (директора сборной и академии - прим.ред.) на Зэбенерштрассе (тренировочная база мюнхенцев - прим.ред.), о котором мы даже не были уведомлены.



Томас Мюллер (100 матчей), Матс Хуммельс (70) и Жером Боатенг (76) провели 246 поединков за сборную Германии. Они внесли большой вклад в невероятно успешную декаду Бундестим, ознаменованную победой на чемпионате мира 2014 года.

Бавария относится с огромным уважением к спортивным заслугам Томаса, Матса и Жерома перед национальной сборной и немецким футболом", - написано в заявлении Баварии.