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Шальке избавится от Коноплянки в летнее трансферное окно - СМИ

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Немецкий клуб планирует устроить массовую чистку состава.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
Getty Images

Немецкий Шальке собирается устроить серьезную чистку состава команды в летнее трансферное окно.

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Как сообщает Sport1 со ссылкой на Bild, руководство клуба крайне разочаровано текущим положением команды и собирается изменить изменить это за счет трансферов. В список игроков, от которых клуб хочет избавиться в ближайшее время, попал украинец Евгений Коноплянка.

В текущем сезоне полузащитник отыграл 19 матчей за Шальке, в которых забил 1 гол и выполнил 2 ассиста.

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Также летом, скорее всего, команду покинут следующие футболисты: вратарь Ральф Фэрманн, защитники Салиф Сане, Матия Настасич и Хамза Мендиль, полузащитники Амин Харит, Себастьян Руди, Омар Маскарель и Набиль Бенталеб, а также форварды Марк Ут и Бреэль Эмболо.

На данный момент Шальке занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 23 очка (6 побед, 5 ничьих и 13 поражений).

Ранее Евгений Коноплянка заявлял, что тренер команды рассчитывает на него.

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Теги: Евгений Коноплянка, Шальке, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, трансферы, вне игры
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