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Боатенг: Я уважаю новый курс сборной Германии и понимаю решение тренера

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Игрок Баварии высказался по поводу решения Йоахима Лева больше не вызывать его в состав сборной Германии.
Жером Боатенг и Йоахим Лев
Жером Боатенг и Йоахим Лев
Getty Images

Защитник мюнхенской Баварии Жером Боатенг прокомментировал решение главного тренера сборной Германии Йоахима Лева больше не вызывать его в национальную команду.

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“Йоахим Лев в личной встрече объявил мне о том, что я больше не являюсь частью сборной Германии. Он решил предоставить шанс молодым игрокам, которые построят будущее нашей команды, особенно с учетом предстоящих соревнований.

Конечно, мне грустно из-за этого, ведь для меня всегда было важно представлять Германию на международной арене. Тем не менее, я уважаю новый курс сборной Германии и понимаю решение тренера“, - написал Боатенг на своей страничке в Twitter.

Также футболист отметил, что сам когда-то был на месте молодых игроков, которым уступали место “старожилы“ национальной команды и сообщил, что хотел бы провести прощальный матч.

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“Я тоже был молод, и однажды игроки старшего возраста уступили мне место в сборной. Уверен, что смогу продолжать выступать на самом высоком уровне. Я всегда буду с большим удовольствием вспоминать время, проведенное в национальной команде.

Я был горд носить майку сборной и никогда не забуду лето 2014-го года. Но я бы хотел еще раз сыграть за национальную команду, чтобы попрощаться. Удачи Германии в будущем“, - добавил футболист.

Напомним, главный тренер сборной Германии Йоахим Лев больше не будет вызывать в национальную команду трех звездных игроков Баварии.

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Теги: Жером Боатенг, сборная Германии по футболу, Йоахим Лев, футбол
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