Жером Боатенг, Матс Хуммельс и Томас Мюллер больше не сыграют за национальную команду под руководством Йоахима Лева.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев сообщил, что больше не будет вызывать в состав национальной команды трех игроков Баварии.

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“2019-й год - новое начало для сборной Германии. Мы хотим кардинально изменить нашу команду. Три игрока Баварии больше не будут вызываться в сборную Германии. Это Жером Боатенг, Томас Мюллер и Матс Хуммельс.

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В понедельник я встретился с ними в Мюнхене, чтобы лично объяснить свое решение и рассказать о планах по реформированию сборной. Настало время определить курс сборной Германии на будущее. Мы хотим дать команде новое лицо, и я уверен, что это правильный шаг“, - цитирует Лева Bild.

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