Мюнхенцы добыли важную победу и сравнялись по очкам с Боруссией из Дортмунда.

В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская Боруссия принимала Баварию на стадионе Боруссия-Парк. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

Боруссия М — Бавария 1:5

Голы: Штиндль, 36 — Мартинес, 2, Мюллер, 11, Левандовски, 47, 90+1 (пен.), Гнабри, 74



Боруссия М: Зоммер — Ланг (Джонсон, 75), Гинтер, Эльведи, Вендт — Крамер, Нойхаус (Закария, 65), Хофманн (Раффаэль, 72) — Азар, Штиндль, Плеа.



Бавария: Нойер — Киммих, Зюле, Боатенг, Рафинья — Алькантара, Мартинес, Хамес (Санчеш, 80) — Гнабри (Дэвис, 82), Левандовски, Мюллер (Чон У Ен, 86).



Предупреждения: Хофманн, Крамер — Боатенг, Алькантара.

По итогам встречи Бавария догнала лидирующую дортмундскую Боруссию, набрав 54 очка и отставая лишь по дополнительным показателям. Клуб из Менхенгладбаха идет на четвертой строчке с 43 баллами.

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб согласовал трансфер нападающего РБ Лейпцига Тимо Вернера.