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Боруссия Д неожиданно уступила Аугсбургу, сохранив интригу в чемпионате

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Теперь преимущество над Баварией составляет всего лишь 3 очка.
Игроки Боруссии разочарованы поражением
Игроки Боруссии разочарованы поражением
Getty Images

Дортмундская Боруссия на выезде сенсационно уступила Аугсбургу со счетом 2:1 в матче 24-го тура чемпионата Германии.

“Шмели“ уже на 24-й минуте встречи пропустили первый гол, став догоняющими в этом противостоянии, а после перерыва корейский хавбек Аугсбурга Чжи Дон Вон порадовал фанатов дублем.

Лишь под самый конец поединка испанский игрок Боруссии Пако Алькасер сумел забить гол престижа и сократить отставание в счете.

На данный момент “шмели“ сохраняют лидерство в турнирной таблице Бундеслиге, имея в своем активе 54 очка. Однако Бавария, отстающая теперь лишь на 3 балла, имеет матч в запасе, а, значит, по итогам тура в таблице могут произойти важные изменения в борьбе за чемпионский титул.

Аугсбург - Боруссия Д 2:1
Голы: Чи Дон Вон, 24, 68 - Алькасер, 81.

Аугсбург: Кобель - Данзо, Хедира, Стафилидис (Тайгль, 16) - Шмид, Хан, Байер (Ф. Гетце, 89), Макс - Чи Дон Вон (Кордова, 83), Ку Ча Чхоль - Грегорич.

Боруссия Д: Бюрки - Хакими, Аканжи, Загаду, Диалло - Витсель, Дилейни (Геррейру, 67) - Санчо, Ройс (Алькасер, 68), Бруун Ларсен (Филипп, 76) - М. Гетце.

Предупреждения: Хан - Геррейру, Хакими.

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Теги: Боруссия Д, Боруссия Дортмунд, Аугсбург, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол
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