Ковач: Всем запрещено в открытой форме высказывать критику в адрес тренера
Главный тренер мюнхенской Баварии Нико Ковач ответил на критику в свой адрес от игрока команды Рафиньи, который выразил свое недовольство количеством игрового времени в нынешнем сезоне.
“Никому не разрешается обсуждать команду и клуб. Всем запрещено в открытой форме высказывать критику в адрес тренера. Я понимаю, что бывает разочарование, когда ты появляешься на поле не так часто, как хотелось бы. Бывает, что на эмоциях ты что-то сказал, а на следующий день жалеешь об этом.
Мы с Рафиньей обсудили это. Проблема для меня выглядит решенной. Но подобное не должно случаться“, - приводит слова хорватского наставника Kicker.
В этом сезоне Рафинья сыграл десять матчей в рамках Бундеслиги, отметился одним голом и одной результативной передачей.
В последнем матче Бавария минимально обыграла Герту.
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