Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ковач: Всем запрещено в открытой форме высказывать критику в адрес тренера

Комментариев: 0
Хорватский специалист считает, что футболисты не должны проявлять свои эмоции.
Нико Ковач
Нико Ковач
Getty Images

Главный тренер мюнхенской Баварии Нико Ковач ответил на критику в свой адрес от игрока команды Рафиньи, который выразил свое недовольство количеством игрового времени в нынешнем сезоне.

“Никому не разрешается обсуждать команду и клуб. Всем запрещено в открытой форме высказывать критику в адрес тренера. Я понимаю, что бывает разочарование, когда ты появляешься на поле не так часто, как хотелось бы. Бывает, что на эмоциях ты что-то сказал, а на следующий день жалеешь об этом.

Мы с Рафиньей обсудили это. Проблема для меня выглядит решенной. Но подобное не должно случаться“, - приводит слова хорватского наставника Kicker.

В этом сезоне Рафинья сыграл десять матчей в рамках Бундеслиги, отметился одним голом и одной результативной передачей. 

В последнем матче Бавария минимально обыграла Герту.

Поделись:
Теги: футбол, Бавария, Нико Ковач, Рафинья
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь