Хорватский специалист считает, что футболисты не должны проявлять свои эмоции.

Главный тренер мюнхенской Баварии Нико Ковач ответил на критику в свой адрес от игрока команды Рафиньи, который выразил свое недовольство количеством игрового времени в нынешнем сезоне.

“Никому не разрешается обсуждать команду и клуб. Всем запрещено в открытой форме высказывать критику в адрес тренера. Я понимаю, что бывает разочарование, когда ты появляешься на поле не так часто, как хотелось бы. Бывает, что на эмоциях ты что-то сказал, а на следующий день жалеешь об этом.

Мы с Рафиньей обсудили это. Проблема для меня выглядит решенной. Но подобное не должно случаться“, - приводит слова хорватского наставника Kicker.

В этом сезоне Рафинья сыграл десять матчей в рамках Бундеслиги, отметился одним голом и одной результативной передачей.

В последнем матче Бавария минимально обыграла Герту.