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Бавария достигла договоренностей с Вернером и Эрнандесом

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Мюнхенский клуб близок к подписанию игроков Лейпцига и Атлетико.
Тимо Вернер
Тимо Вернер
Getty Images

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер и защитник мадридского Атлетико Лукас Эрнандес согласивали условия личного контракта с мюнхенской Баварией. Об этом сообщает издание Bild.

По информации источника, теперь мюнхенцам осталось лишь уладить детали перехода игроков с их клубами.

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Известно, что защитника “матрасников“ Бавария хотела приобрести еще в зимнее трансферное окно, однако тогда было принято решение отложить сделку до лета.

На Вернера помимо мюнхенцев претендовал Ливерпуль и еще несколько топ-клубов из Италии, однако немецкий клуб оказался наиболее предпочтительным вариантом для форварда.

Ранее в СМИ сообщалось, что Бавария может расстаться с атакующим полузащитником Хамесом Родригесом.

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Теги: Тимо Вернер, Лукас Эрнандес, Бавария, трансферы, футбол
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