Бавария достигла договоренностей с Вернером и Эрнандесом
Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер и защитник мадридского Атлетико Лукас Эрнандес согласивали условия личного контракта с мюнхенской Баварией. Об этом сообщает издание Bild.
По информации источника, теперь мюнхенцам осталось лишь уладить детали перехода игроков с их клубами.
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Известно, что защитника “матрасников“ Бавария хотела приобрести еще в зимнее трансферное окно, однако тогда было принято решение отложить сделку до лета.
На Вернера помимо мюнхенцев претендовал Ливерпуль и еще несколько топ-клубов из Италии, однако немецкий клуб оказался наиболее предпочтительным вариантом для форварда.
Ранее в СМИ сообщалось, что Бавария может расстаться с атакующим полузащитником Хамесом Родригесом.
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