Немецкий клуб заботится о своих болельщиках.

Дортмундская Боруссия решила помочь своим болельщикам, которые хотят избавиться от лишнего веса.

Читай также: Фанаты Легии устроили красочный перфоманс в качестве акции протеста против полиции

Как сообщает Ruhr Nachrichten, клуб запустит специальные курсы, которые будут продолжаться 12 недель. Занятия будут разделены на теоретическую и практическую части общей длительностью 90 минут.

В практических упражнениях упор будет сделан на футбол, а вести занятия будут тренеры академии дортмундского клуба. Участвовать в программе могут все фанаты Боруссии в возрасте от 35 до 65 лет, индекс массы тела которых выше 28.

Ранее сообщалось, что менхенгладбахская Боруссия помогла своему фанату вернуть девушку, включив его в стартовый состав.