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Дортмундская Боруссия организовала специальные курсы для фанатов, страдающих ожирением

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Немецкий клуб заботится о своих болельщиках.
Дортмундская Боруссия организовала курсы для фанатов
Дортмундская Боруссия организовала курсы для фанатов
Getty Images

Дортмундская Боруссия решила помочь своим болельщикам, которые хотят избавиться от лишнего веса.

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Как сообщает Ruhr Nachrichten, клуб запустит специальные курсы, которые будут продолжаться 12 недель. Занятия будут разделены на теоретическую и практическую части общей длительностью 90 минут.

В практических упражнениях упор будет сделан на футбол, а вести занятия будут тренеры академии дортмундского клуба. Участвовать в программе могут все фанаты Боруссии в возрасте от 35 до 65 лет, индекс массы тела которых выше 28.

Ранее сообщалось, что менхенгладбахская Боруссия помогла своему фанату вернуть девушку, включив его в стартовый состав.

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Теги: Боруссия Д, Боруссия Дортмунд, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, вне игры
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