Санчо установил рекорд в Бундеслиге
В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги против Байера атакующий полузащитник Боруссии Дортмунд Джейдон Санчо отличился забитым голом, который позволил ему стать рекордсменом чемпионата Германии.
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Официальный сайт дортмундцев отмечает, что англичанин стал самым молодым футболистом в истории Бундеслиги, которому удалось забить девять голов в ворота соперников. Санчо покорил это достижение в возрасте 18 лет и 336 дней.
Предыдущим рекордсменом по этому показателю был немецкий форвард Лукас Подольски, выступавший тогда Кельн.
Всего в текущем сезоне Джейдон Санчо провел в составе “шмелей“ 31 матч. Также молодой хавбек уже успел дебютировать за национальную сборную Англии.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов потратить на покупку Санчо 80 миллионов евро.
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