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Санчо установил рекорд в Бундеслиге

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Полузащитник дортмундской Боруссии вошел в историю немецкого футбола.
Джейдон Санчо
Джейдон Санчо
Getty Images

В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги против Байера атакующий полузащитник Боруссии Дортмунд Джейдон Санчо отличился забитым голом, который позволил ему стать рекордсменом чемпионата Германии.

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Официальный сайт дортмундцев отмечает, что англичанин стал самым молодым футболистом в истории Бундеслиги, которому удалось забить девять голов в ворота соперников. Санчо покорил это достижение в возрасте 18 лет и 336 дней.

Предыдущим рекордсменом по этому показателю был немецкий форвард Лукас Подольски, выступавший тогда Кельн.

Всего в текущем сезоне Джейдон Санчо провел в составе “шмелей“ 31 матч. Также молодой хавбек уже успел дебютировать за национальную сборную Англии.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов потратить на покупку Санчо 80 миллионов евро.

 

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Теги: Джейдон Санчо, Боруссия Дортмунд, Бундеслига, рекорд, футбол
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