Бавария - Герта 1:0 видео обзор матча Бундеслиги
Бавария победила благодаря голу Хави Мартинеса.
В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария обыграла Герту с минимальным счетом. Гол забил полузащитник Хави Мартинес на 62-й минуте поединка.
Смотрите видео обзор матча.
Бавария — Герта 1:0
Гол: Мартинес, 62
Бавария: Нойер — Киммих, Зюле, Боатенг, Алаба — Горецка (Алькантара, 46), Мартинес, Хамес — Гнабри, Левандовски, Рибери (Коман, 57, Мюллер, 67).
Герта: Ярстейн — Штарк, Рекик, Лустенбергер — Миттельштадт, Груич, Майер (Дардаи, 79), Дуда, Лазаро — Калу (Ястржембски, 78), Зельке.
Предупреждения: Киммих, Хамес.
Удаление: Рекик.
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