Бавария победила благодаря голу Хави Мартинеса.

В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария обыграла Герту с минимальным счетом. Гол забил полузащитник Хави Мартинес на 62-й минуте поединка.

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Бавария — Герта 1:0

Гол: Мартинес, 62



Бавария: Нойер — Киммих, Зюле, Боатенг, Алаба — Горецка (Алькантара, 46), Мартинес, Хамес — Гнабри, Левандовски, Рибери (Коман, 57, Мюллер, 67).



Герта: Ярстейн — Штарк, Рекик, Лустенбергер — Миттельштадт, Груич, Майер (Дардаи, 79), Дуда, Лазаро — Калу (Ястржембски, 78), Зельке.



Предупреждения: Киммих, Хамес.

Удаление: Рекик.