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Бавария - Герта 1:0 видео обзор матча Бундеслиги

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Бавария победила благодаря голу Хави Мартинеса.
Бавария - Герта 1:0
Бавария - Герта 1:0
Getty Images

В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария обыграла Герту с минимальным счетом. Гол забил полузащитник Хави Мартинес на 62-й минуте поединка.

Смотрите видео обзор матча.

Бавария — Герта 1:0
Гол: Мартинес, 62

Бавария: Нойер — Киммих, Зюле, Боатенг, Алаба — Горецка (Алькантара, 46), Мартинес, Хамес — Гнабри, Левандовски, Рибери (Коман, 57, Мюллер, 67).

Герта: Ярстейн — Штарк, Рекик, Лустенбергер — Миттельштадт, Груич, Майер (Дардаи, 79), Дуда, Лазаро — Калу (Ястржембски, 78), Зельке.

Предупреждения: Киммих, Хамес.

Удаление: Рекик.

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Теги: Бавария, Герта, Германия, Бундеслига
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