Результаты субботних матчей 23-го тура немецкой Бундеслиги.

В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги в субботу, 23 февраля, состоялось сразу пять матчей внутреннего первенства. Мюнхенская Бавария обыграла гостей из Берлина, а поединок между командой украинца Евгения Коноплянки Шальке и Майнцем завершился разгромным поражением "кобальтовых" со счетом 0:3.

Бавария — Герта 1:0

Гол: Мартинес, 62



Бавария: Нойер — Киммих, Зюле, Боатенг, Алаба — Горецка (Алькантара, 46), Мартинес, Хамес — Гнабри, Левандовски, Рибери (Коман, 57, Мюллер, 67).



Герта: Ярстейн — Штарк, Рекик, Лустенбергер — Миттельштадт, Груич, Майер (Дардаи, 79), Дуда, Лазаро — Калу (Ястржембски, 78), Зельке.



Предупреждения: Киммих, Хамес.

Удаление: Рекик.

Фортуна — Нюрнберг 2:1

Голы: Эвертон (аг), 63, Айхан, 84 — Льовен, 41.

Фортуна: Дробны — Гисельманн, Камински, Айхан, Циммерманн — Раман (Усами, 79), Моралес, Штегер, Лукебакио — Караман (Хеннингс, 62), Ковнацки (Дукш, 62).

Нюрнберг: Матения — Лайбольд, Эвертон, Мюль, Валентини — Петрак — Перейра, Беренс (Ягер, 79), Льовен, Кубо (Вура, 46) — Зреляк (Исхак, 68).

Предупреждения: Айхан, Моралес, Штегер — Беренс, Матения, Лайбольд, Эвертон.

Удаление: Перейра.

Боруссия М — Вольфсбург 0:3

Голы: Герхардт, 38, Мехмеди, 68, 83.

Боруссия М: Зоммер — Вендт, Эльведи, Гинтер, Джонсон — Нойхаус (Дрмич, 82), Крамер, Закария (Хофманн, 46) — Азар, Штиндль, Херманн (Плеа, 66).

Вольфсбург: Кастельс — Руссийон, Брукс, Кнохе, Вильям — Арнольд, Гилавоги, Герхардт — Брекало (Мехмеди, 64), Вегхорст (Клаус, 84), Штеффен (Реджбечай, 78).

Предупреждения: Нойхаус — Брекало.

Майнц — Шальке 3:0

Голы: Онисиво, 18, 84 Матета, 73.

Майнц: Мюллер — Кариколь, Ниакате, Белль, Донати — Лаца, Гбамен, Озтунали — Онисиво, Боэтюс (Максим, 87), Уджа (Матета, 64).

Шальке: Нюбель — Настасич, Сане, Брума (Райт, 70) — Ощипка, Бенталеб, Маскарель (Харит, 57), Руди, Калиджури — Ут, Скрибски (Кутуджу, 63).

Предупреждения: Лаца, Озхтунали, Боэтюс, Онисиво — Брума, Калиджури.

Фрайбург — Аугсбург 5:1

Голы: Петерсен, 9, 43, Грифо, 30, Вальшмидт, 64, Нидерлехнер, 85.

Фрайбург: Шволов — Окороджи (Штенцель, 87), Хайнц, Лингарт, Кюблер — Абраши, Франц (Гондорф, 88) — Грифо, Габерер — Петерсен, Вальшмидт (Нидерлехнер, 81)

Аугсбург: Кобель — Стафилидис, Оксфорд, Хедира, Шмид — Байер (Данзо, 47), Ку Ча Чхол — Макс (Йенсен, 73), Грегорич, Чи Дон Вон — Кордова.

Предупреждения: Байер, Ку Ча Чхол, Чи Дон Вон.

После 23-х туров Бавария сравнялась с лидером чемпионата, дортмундской Боруссией. Мюнхенцы набрали 51 очко. Правда, у "шмелей" еще одна игра в запасе.

Ранее сообщалось, что игрок Баварии Хамес Родригес, арендованный у Реала, намекнул на возвращение в Мадрид.