Бундеслига: Бавария обыграла Герту, Шальке крупно проиграл Майнцу
В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги в субботу, 23 февраля, состоялось сразу пять матчей внутреннего первенства. Мюнхенская Бавария обыграла гостей из Берлина, а поединок между командой украинца Евгения Коноплянки Шальке и Майнцем завершился разгромным поражением "кобальтовых" со счетом 0:3.
Бавария — Герта 1:0
Гол: Мартинес, 62
Бавария: Нойер — Киммих, Зюле, Боатенг, Алаба — Горецка (Алькантара, 46), Мартинес, Хамес — Гнабри, Левандовски, Рибери (Коман, 57, Мюллер, 67).
Герта: Ярстейн — Штарк, Рекик, Лустенбергер — Миттельштадт, Груич, Майер (Дардаи, 79), Дуда, Лазаро — Калу (Ястржембски, 78), Зельке.
Предупреждения: Киммих, Хамес.
Удаление: Рекик.
Фортуна — Нюрнберг 2:1
Голы: Эвертон (аг), 63, Айхан, 84 — Льовен, 41.
Фортуна: Дробны — Гисельманн, Камински, Айхан, Циммерманн — Раман (Усами, 79), Моралес, Штегер, Лукебакио — Караман (Хеннингс, 62), Ковнацки (Дукш, 62).
Нюрнберг: Матения — Лайбольд, Эвертон, Мюль, Валентини — Петрак — Перейра, Беренс (Ягер, 79), Льовен, Кубо (Вура, 46) — Зреляк (Исхак, 68).
Предупреждения: Айхан, Моралес, Штегер — Беренс, Матения, Лайбольд, Эвертон.
Удаление: Перейра.
Боруссия М — Вольфсбург 0:3
Голы: Герхардт, 38, Мехмеди, 68, 83.
Боруссия М: Зоммер — Вендт, Эльведи, Гинтер, Джонсон — Нойхаус (Дрмич, 82), Крамер, Закария (Хофманн, 46) — Азар, Штиндль, Херманн (Плеа, 66).
Вольфсбург: Кастельс — Руссийон, Брукс, Кнохе, Вильям — Арнольд, Гилавоги, Герхардт — Брекало (Мехмеди, 64), Вегхорст (Клаус, 84), Штеффен (Реджбечай, 78).
Предупреждения: Нойхаус — Брекало.
Майнц — Шальке 3:0
Голы: Онисиво, 18, 84 Матета, 73.
Майнц: Мюллер — Кариколь, Ниакате, Белль, Донати — Лаца, Гбамен, Озтунали — Онисиво, Боэтюс (Максим, 87), Уджа (Матета, 64).
Шальке: Нюбель — Настасич, Сане, Брума (Райт, 70) — Ощипка, Бенталеб, Маскарель (Харит, 57), Руди, Калиджури — Ут, Скрибски (Кутуджу, 63).
Предупреждения: Лаца, Озхтунали, Боэтюс, Онисиво — Брума, Калиджури.
Фрайбург — Аугсбург 5:1
Голы: Петерсен, 9, 43, Грифо, 30, Вальшмидт, 64, Нидерлехнер, 85.
Фрайбург: Шволов — Окороджи (Штенцель, 87), Хайнц, Лингарт, Кюблер — Абраши, Франц (Гондорф, 88) — Грифо, Габерер — Петерсен, Вальшмидт (Нидерлехнер, 81)
Аугсбург: Кобель — Стафилидис, Оксфорд, Хедира, Шмид — Байер (Данзо, 47), Ку Ча Чхол — Макс (Йенсен, 73), Грегорич, Чи Дон Вон — Кордова.
Предупреждения: Байер, Ку Ча Чхол, Чи Дон Вон.
После 23-х туров Бавария сравнялась с лидером чемпионата, дортмундской Боруссией. Мюнхенцы набрали 51 очко. Правда, у "шмелей" еще одна игра в запасе.
Ранее сообщалось, что игрок Баварии Хамес Родригес, арендованный у Реала, намекнул на возвращение в Мадрид.
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