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Боруссия М включила в стартовый состав фаната, чтобы помочь ему вернуть девушку

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Пресс-служба немецкой команды заботится о своих болельщиках.
Болельщики Боруссии М
Болельщики Боруссии М
Getty Images

Пресс-служба менхенгладбахской Боруссии заявила одного из болельщиков в стартовый состав игроков на матч 22-го тура чемпионата Германии против Айнтрахта (1:1).

Все началось с того, что фанат обратился к клубу через соцсеть Twitter. Пользователь под ником Kismo заявил, что его бывшая девушка прекратила с ним общение, потому что он не является игроком Боруссии.

“Бывшая не будет разговаривать со мной до того момента, пока я стану полузащитником Боруссии М. Она сказала, что я никогда не стану Патриком Херрманном (полузащитник Боруссии М - прим. ред.)“.

В клубе решили помочь фанату, разместив на месте данных Патрика Херрманна аватарку и ник болельщика.

“Мы даем любви второй шанс“, - подписали фото представители Боруссии М.

После 22-х туров Боруссия М с 23 очками в активе занимает третью строчку в таблице Бундеслиги.

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Теги: футбол, Боруссия М, Бундеслига
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