Пресс-служба немецкой команды заботится о своих болельщиках.

Пресс-служба менхенгладбахской Боруссии заявила одного из болельщиков в стартовый состав игроков на матч 22-го тура чемпионата Германии против Айнтрахта (1:1).

Все началось с того, что фанат обратился к клубу через соцсеть Twitter. Пользователь под ником Kismo заявил, что его бывшая девушка прекратила с ним общение, потому что он не является игроком Боруссии.

“Бывшая не будет разговаривать со мной до того момента, пока я стану полузащитником Боруссии М. Она сказала, что я никогда не стану Патриком Херрманном (полузащитник Боруссии М - прим. ред.)“.

В клубе решили помочь фанату, разместив на месте данных Патрика Херрманна аватарку и ник болельщика.

“Мы даем любви второй шанс“, - подписали фото представители Боруссии М.

Giving love a second chance pic.twitter.com/i7t2jUs9dU — Gladbach (@borussia_en) 18 февраля 2019 г.

После 22-х туров Боруссия М с 23 очками в активе занимает третью строчку в таблице Бундеслиги.