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Матч Бавария - Аугсбург не показали в Иране из-за судейского назначения

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Бавария обыграла Аугсбург со счетом 3:2.
Бибиана Штайнхаус
Бибиана Штайнхаус
Getty Images

Накануне Бавария обыграла Аугсбург со счетом 3:2 в матче 22-го тура чемпионата Германии.

"Игру должны были показать по государственному телеканалу в Иране, но трансляцию отменили. Причиной стало то, что встречу судила женщина - 39-летняя Бибиана Штайнхаус. Женщина-арбитр бегала по полю в шортах, что в Иране сочли неприемлемым для показа по федеральному каналу", - сообщает немецкая журналистка Натали Амири.

Победа позволила мюнхенцам сократить отставание от дортмундской Боруссии в таблице до двух очков, и укрепить свои позиции на втором месте Бундеслиги.

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