Француз считает, что несправедливо остался без индивидуальной награды в 2013 году.

Полузащитник мюнхенской Баварии Франк Рибери поделился воспоминаниями о том, как ощутил несправедливость, когда не получил Золотой мяч в 2013 году.

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“Я считал себя обладателем Золотого мяча. Даже сегодня я думаю, что заслужил его тогда. Я сделал все, что необходимо для этого. Я поставил галочки во всех клетках! Я выиграл с Баварией все, что только можно было, и считаю что заслужил получить ЗМ.

Я тогда воспринял третье место как ужасную несправедливость. Очень много раз спрашивал себя: “Почему не я?“. И чем больше я думал, тем больше мне было неприятно“, - приводит слова француза Daily Mail.

Ранее стало известно, что Франк Рибери покинет мюнхенскую Баварию по окончании текущего сезона.