Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рибери: Я заслужил получить Золотой мяч

Комментариев: 0
Француз считает, что несправедливо остался без индивидуальной награды в 2013 году.
Франк Рибери
Франк Рибери
Getty Images

Полузащитник мюнхенской Баварии Франк Рибери поделился воспоминаниями о том, как ощутил несправедливость, когда не получил Золотой мяч в 2013 году.

Читай также: Рибери нагрубил хейтерам в соцсетях и получил штраф от Баварии

“Я считал себя обладателем Золотого мяча. Даже сегодня я думаю, что заслужил его тогда. Я сделал все, что необходимо для этого. Я поставил галочки во всех клетках! Я выиграл с Баварией все, что только можно было, и считаю что заслужил получить ЗМ.

Я тогда воспринял третье место как ужасную несправедливость. Очень много раз спрашивал себя: “Почему не я?“. И чем больше я думал, тем больше мне было неприятно“, - приводит слова француза Daily Mail.

Ранее стало известно, что Франк Рибери покинет мюнхенскую Баварию по окончании текущего сезона.

Поделись:
Теги: Франк Рибери, Бавария, Золотой мяч, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь