Мюнхенский клуб не смог согласовать условия личного контракта с Адриеном Рабьо.

Мюнхенская Бавария отказалась от приобретения полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо. Об этом сообщает немецкое издание Kicker.

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По информации источника, руководство мюнхенцев не готово удовлетворить финансовые запросы игрока и его матери. Таким образом, переговоры между сторонами не увенчались успехом.

В текущем сезоне Рабьо провел за парижан 14 матчей, в которых отличился двумя голами и одним ассистом. Отметим, что в 2019 году игрок на поле не появлялся.

Ранее в трансфере 23-летнего француза была заинтересована Барселона, однако переговоры также сорвались.