Украинец наработал на неплохую оценку от известного зарубежного сайта.

В рамках 21-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская Бавария на Альянц Арене обыграла гельзенкирхенский Шальке со счетом 3:1.

Первым забил гол центрбек гостей Джеффри Брума, однако голландец перепутал ворота и забил автогол на 11-й минуте - 1-0. Затем на 25-й минуте Ахмед Кутуджи отправил мяч в ворота хозяев после передачи Макенни - 1:1. Но не прошло и двух минут, как мюнхенцы отквитались: Левандовски принял мяч от Хамеса и сразил вратаря "кобальтовых" - 2-1.

Во втором тайме хозяева забили еще один гол на 57-й минуте: Левандовски пробил ножницами, а Гнабри слегка подправил мяч - 3:1.

Евгений Коноплянка отыграл весь поединок, он отметился двумя ударами по воротам, сделал 10 точных пасов из 12 (83%), три раза удачно обвел соперника, выиграл 1 верховой мяч, а также совершил два перехвата и один отбор. Игрок сборной Украины по футболу, отыграв весь матч, получил оценку 6,9 от WhoScored, что является третьим результатом в его команде после автора голевого паса Уэстона Маккенни (7,2) и гола Ахмеда Кутуджу (7,1).

Бавария — Шальке 3:1

Голы: Брума, 12 (в свои ворота), Левандовски, 27, Гнабри, 57 — Кутуджу, 25.

Бавария: Ульрайх — Алаба, Хуммельс, Боатенг, Киммих — Алькантара, Горецка — Гнабри (Дэвис, 89), Хамес (Мартинес, 78), Коман (Рибери, 68) — Левандовски.

Шальке: Ферманн — Калиджури, Сане, Брума, Ощипка — Руди (Маскарелль, 33), Сердар (Арит, 54) — Бенталеб, Маккенни, Коноплянка — Кутуджу (Ут, 73).

Предупреждения: Левандовски — Калиджури, Брума.