Хамес: Сейчас я думаю только о Баварии
Колумбиец опроверг информацию о конфликте с Нико Ковачем.
Атакующий полузащитник Баварии Хамес Родригес рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером мюнхенцев Нико Ковачем.
"Мы оба профессионалы. У нас нормальные рабочие отношения тренера и игрока.
Я сохраняю спокойствие и усердно тренируюсь. У меня еще четыре месяца действующего контракта с клубом, и я думаю только о Баварии", – цитирует Хамеса Родригеса Bild.
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Колумбийский хавбек проводит второй сезон в аренде в мюнхенском клубе, после которого Бавария имеет право выкупить игрока за 42 миллиона евро.
Ранее в СМИ сообщалось, что Хамес хочет покинуть клуб из-за конфликта с тренерским штабом.
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