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Хамес: Сейчас я думаю только о Баварии

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Колумбиец опроверг информацию о конфликте с Нико Ковачем.
Хамес Родригес
Хамес Родригес
Getty Images

Атакующий полузащитник Баварии Хамес Родригес рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером мюнхенцев Нико Ковачем.

"Мы оба профессионалы. У нас нормальные рабочие отношения тренера и игрока.

Я сохраняю спокойствие и усердно тренируюсь. У меня еще четыре месяца действующего контракта с клубом, и я думаю только о Баварии", – цитирует Хамеса Родригеса Bild.

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Колумбийский хавбек проводит второй сезон в аренде в мюнхенском клубе, после которого Бавария имеет право выкупить игрока за 42 миллиона евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что Хамес хочет покинуть клуб из-за конфликта с тренерским штабом.

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Теги: Хамес Родригес, Нико Ковач, Бавария, футбол
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