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На сайте Боруссии Д стартовала продажа париков Витцеля

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Стать похожим на бельгийца теперь может каждый болельщик.
Аксель Витцель
Аксель Витцель
Getty Images

В официальном клубном магазине дортмундской Боруссии запустили продажу париков в виде прически бельгийского полузащитника клуба Акселя Витцеля.

Вещь можно купить за 9,95 евро (около 310-ти гривен). Отмечается, что в состав парика входят не настоящие волосы, а полиэстер.

“Привлечет внимание не только на стадионе, но и на вечеринке“, - написано в описании товара.

Ранее сообщалось, что Дани Алвес существенно изменил имидж, отрастив роскошные кудряшки.

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Теги: футбол, Боруссия Дортмунд, Аксель Витцель
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Источник: www.bvb.de

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