Стать похожим на бельгийца теперь может каждый болельщик.

В официальном клубном магазине дортмундской Боруссии запустили продажу париков в виде прически бельгийского полузащитника клуба Акселя Витцеля.

Вещь можно купить за 9,95 евро (около 310-ти гривен). Отмечается, что в состав парика входят не настоящие волосы, а полиэстер.

“Привлечет внимание не только на стадионе, но и на вечеринке“, - написано в описании товара.

Ранее сообщалось, что Дани Алвес существенно изменил имидж, отрастив роскошные кудряшки.