Украинский хавбек пообщался с наставником Шальке Доменико Тедеско касательно своего будущего в клубе.

Полузащитник Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о своей беседе с главным тренером гельзенкирхенцев Доменико Тедеско.

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"Мы опять поговорили. Ходили слухи, что я выставлен на трансфер, хотя мне об этом никто не говорил. Тренер сам подошел ко мне и сказал, что рассчитывает на меня и я буду играть, если буду показывать хорошую работу на тренировках.

В целом, мы нормально поговорили. Я пообещал, что буду выкладываться на каждой тренировке и показывать свой максимум", - заявил 29-летний хавбек.

В текущем сезоне Евгений Коноплянка провел за Шальке 16 матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

Ранее стало известно, что Коноплянка не собирается покидать немецкий клуб.