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Моуринью может возглавить топ-клуб Германии - СМИ

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Португалец попал в шорт-лист мюнхенской Баварии.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Бавария недовольна текущей работой наставника команды Нико Ковача и начала поиски подходящей замены.

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По информации Don Balon, главный кандидатом на пост главного тренера является известный португальский специалист Жозе Моуринью. Также в шорт-лист мюнхенского клуба попал недавно уволенный из Реала Хулен Лопетеги.

Оба специалиста на данный момент находятся без работы и открыты к переговорам.

Отметим, что в последнем туре Бундеслиги Бавария уступила леверкузенскому Байеру, и, в итоге, опустилась на третью позицию в турнирной таблице чемпионата.

Смотрите также эффектное падение Жозе Моуринью после вбрасывания шайбы на матче Континентальной хоккейной лиги.

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Теги: Жозе Моуринью, Бавария, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, вне игры, тренер
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