Соперник Шахтера по Лиге Европы отобрал очки у лидера Бундеслиги

Боруссия Д потеряла очки, но увеличила преимущество над Баварией, которая проиграла.

В 20-м туре Бундеслиги Боруссия Дортмунд сыграла вничью с Айнтрахтом, а Бавария на выезде уступила Байеру. Байер – Бавария 3:1

Голы: Бейли, 53, Фолланд, 63, Аларио, 89 — Горецка, 41 Байер: Градецки — Вайзер, Бендер, Та, Венделл - Арангис, Брандт, Хавертц (Баумгартлингер, 45) — Бэйли (Аларио, 84), Фолланд, Бельараби. Бавария: Ульрайх — Рафинья (Саншеш, 79), Хуммельс, Зюле, Алаба - Киммих, Горетцка — Коман, Мюллер (Гнабри, 74), Хамес (Дэвис, 77) - Левандовски. Предупреждения: Бельараби, Арангис, Венделл - Киммих, Коман. Айнтрахт — Боруссия 1:1 Голы: Йович, 36 — Ройс, 21. Айнтрахт: Трапп — Ндика, Хинтереггер, Хасебе — Да Коста, Роде, Фернандеш, Костич — Ребич — Аллер, Йович (Гачинович, 56). Боруссия: Бюрки — Пищек, Вайгль, Диалло, Хакими — Вистель, Дилэйни — Санчо (Пулишич, 65), Ройс, Геррейру (Ларсен, 78) — Алькасер (Гетце, 86). Предупреждения: Фернандес, Роде — Дилэйни, Вайгль.

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