Хавбек Арсенала перешел в немецкий клуб на правах аренды.

Молодой полузащитник Арсенала Эмил Смит-Роу продолжит карьеру в РБ Лейпциге. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

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Лейпциг арендовал 18-летнего хавбека до конца сезона. Как сообщалось ранее, сумма сделки составит один миллион евро.

Молодой англичанин будет выступать в новом клубе под 18-м номером.

В нынешнем сезоне Смит-Роу провел за основную команду "канониров" 6 матчей, в которых забил 3 гола.

Ранее стало известно, что лондонский Арсенал арендовал полузащитника Барселоны.