Соперник Шахтера в Лиге Европы усилился игроком Монако
Немецкий Айнтрахт подписал воспитанника Монако Альмани Туре.
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Как сообщает пресс-служба франкфуртского клуба, 22-летний защитник будет выступать в команде до 2023-го года. Кроме того, француз сможет принять участие в матчах 1/16 финала Лиги Европы против донецкого Шахтера.
Ready for another deadline day signing? Eintracht have signed young defender @A_Toure38 from @AS_Monaco_EN on a long-term deal! 🙌— Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) 31 января 2019 г.
👉 https://t.co/ERmqd32nMU | #SGE pic.twitter.com/GMNmMtB2lg
Футболист в текущем сезоне сыграл в 4-х матчах чемпионата Франции за “монегасков“, а также один раз вышел на замену в рамках поединка Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Шахтер продал защитника Ярослава Ракицкого в Зенит, но пополнил свой состав 19-летним израильтянином Манором Соломоном, 17-летним форвардом Карпат Даниилом Сиканом и 24-летним защитником Александрии Валерием Бондаренко.
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