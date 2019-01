Немецкий Айнтрахт подписал воспитанника Монако Альмани Туре.

Как сообщает пресс-служба франкфуртского клуба, 22-летний защитник будет выступать в команде до 2023-го года. Кроме того, француз сможет принять участие в матчах 1/16 финала Лиги Европы против донецкого Шахтера.

Ready for another deadline day signing? Eintracht have signed young defender @A_Toure38 from @AS_Monaco_EN on a long-term deal! 🙌



