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Соперник Шахтера в Лиге Европы усилился игроком Монако

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Новичок немецкого клуба сможет принять участия в матчах против Шахтера.
Альмани Туре
Альмани Туре
eintracht.de

Немецкий Айнтрахт подписал воспитанника Монако Альмани Туре.

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Как сообщает пресс-служба франкфуртского клуба, 22-летний защитник будет выступать в команде до 2023-го года. Кроме того, француз сможет принять участие в матчах 1/16 финала Лиги Европы против донецкого Шахтера.

Футболист в текущем сезоне сыграл в 4-х матчах чемпионата Франции за “монегасков“, а также один раз вышел на замену в рамках поединка Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Шахтер продал защитника Ярослава Ракицкого в Зенит, но пополнил свой состав 19-летним израильтянином Манором Соломоном, 17-летним форвардом Карпат Даниилом Сиканом и 24-летним защитником Александрии Валерием Бондаренко.

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Теги: Айнтрахт, Айнтрахт Франкфурт, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, трансфер, Монако, футбол, контракт, вне игры
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